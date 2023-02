Pour lutter contre le décrochage, "il faut dépasser la seule logique disciplinaire" et "adapter la durée des parcours, avec des enseignements modulaires", précise à AEF info Frédérique Weixler, rapporteure du groupe ad hoc qui a remis ses travaux le 27 janvier 2023, dans le cadre de la réforme du lycée pro. Pour renforcer le droit à l’erreur, il propose une obligation de résultat sur le droit au maintien dans l’établissement. Autres pistes : alléger la charge administrative afin de sécuriser les parcours, composer des parcours mixtes et amplifier les partenariats avec les régions et entreprises.