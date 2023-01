Le 2e mandat de Michèle Rousseau en tant que présidente du CA et directrice générale du BRGM prendra fin le 1er avril 2023. Une commission d’audition devrait être prochainement créée, les candidatures devant être adressées à la DGRI avant le 15 février 2023. Le BRGM est un Epic sous tutelle du MESR, et des ministères en charge des mines et de l’environnement. En plus de ses activités de recherche sur le sol et le sous-sol, il assure les fonctions de service géologique national. Un contrat d’objectifs, de moyens et de performances 2023-2027 a récemment été finalisé avec l’État. Le président du CA du BRGM est choisi parmi les administrateurs et est nommé, sur proposition du CA, par un décret en conseil des ministres. Préalablement à la nomination du futur président, l’État procédera à la désignation d’une nouvelle personnalité qualifiée, choisie en raison de sa compétence dans les domaines d’activité de l’établissement.