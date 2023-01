L’ancien président de l’université de Tours, Philippe Vendrix, est condamné en appel à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour "harcèlement moral" à l’encontre de ses anciens DGS et directeur de la communication et à une "interdiction de diriger une quelconque institution universitaire pendant une durée de cinq ans", par la Cour d’appel d’Orléans, le 24 janvier 2023. Les faits jugés remontent à 2017 et 2018 (lire sur AEF info). Contacté par AEF info, Philippe Vendrix annonce qu’il va se pourvoir en cassation.