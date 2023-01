Le président de Procivis, Yannick Borde, et le ministre délégué à la Ville et au Logement, Olivier Klein, ont signé ce mardi 24 janvier la convention pluriannuelle fixant les objectifs du réseau en matière de production de logements, d'aide aux copropriétés et de lutte contre la précarité énergétique. Cette fois-ci, l’État est associé aux objectifs de Procivis en s'engageant à faciliter l'accès au foncier public et en permettant à la Direction de l'immobilier de l’État de s'appuyer sur Immo de France, marque du réseau, pour gérer ses biens vacants.