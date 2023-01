La remise du label "100 % EAC" 2022 en région Grand Est a permis d’amorcer un réseau de collectivités engagées dans la démarche, signalent les services de la Drac et du rectorat de région académique Grand Est, fin janvier 2023. Un temps de rencontres, le 20 janvier dernier à Strasbourg, a réuni des acteurs de collectivités, des conseillers académiques et de la Drac autour d'enjeux communs : conseil, échanges de bonnes pratiques, communication, etc. À cette occasion, a aussi été installé le comité de pilotage régional de l’EAC en Grand Est (région académique, Drac et Draaf).