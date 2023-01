La plupart des responsables de la faculté de droit et sciences politiques de Nantes université menacent de démissionner de leurs responsabilités, "face au sous-encadrement manifeste" de la faculté, et au refus du ministère de l’Enseignement supérieur de réduire les capacités d’accueil. Ils demandent "un plan de redressement", qui "corrige notamment le déficit d’encadrement sur les cinq années à venir". En octobre dernier, les personnels de la faculté, "épuisés" par "l’accumulation des tâches et la raréfaction des moyens", avaient demandé une baisse de 25 % des capacités en L1 et M1.