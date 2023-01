L’ARS BFC, qui suspend l’activité d’une clinique Orpea, a vu le nombre de réclamations tripler en trois ans

Instabilité du personnel et absence de prévention contre la maltraitance : ce sont deux des motifs avancés par l’ ARS Bourgogne-Franche-Comté qui suspend le 18 juillet 2022 l’activité de la clinique Le Petit Pien à Monéteau après avoir été alertée par d’anciens patients. Le groupe Orpea, propriétaire, engage un recours en référé. Entre 2019 et 2021, le nombre de réclamations adressées à l’ARS a été multiplié par trois. L’ARS et la CRSA ont engagé cette année une recherche-action pour améliorer le repérage des situations de maltraitance.