Le travail de structuration de l’université Clermont Auvergne se poursuit au travers de plusieurs groupes de travail lancés à l’automne dernier, relate à AEF info le président Mathias Bernard, le 23 janvier 2023. Si aucune décision n’est encore arrêtée, l’UCA envisage par exemple de maintenir la personnalité morale et juridique de l’INP, mais en donnant au jury isite et à l’État des gages d’intégration réelle : le budget et la campagne d’emplois seront en effet soumis au vote du CA de l’université. Autre décision : l’intégration de l’école d’architecture à l’UCA au 1er janvier 2024. Mais, solution originale, l’école sera une composante de l’institut LSHS. Des discussions sont prévues à ce sujet avec le ministère de la Culture en février prochain. Le président pose aussi la question du portage de la politique de site : et si le conseil des membres associés était intégré au CA de l’UCA ?