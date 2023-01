La triche va-t-elle se généraliser ? L’humain être dépassé par la machine ? Les examens rendus inutiles et l’enseignement, sans valeur ? Lancé en novembre 2022 par l’entreprise californienne OpenAI (1), le chatbot gratuit d’intelligence artificielle ChatGPT a créé une onde de choc dans le monde de l’enseignement. Les stratégies diffèrent selon les pays et les institutions : certains l’interdisent, quand d’autres y voient une chance pour l’évaluation et la formation. AEF info présente 20 tendances et initiatives à l’international, accolées à une ressource accessible gratuitement.