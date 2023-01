Thaon-Les-Vosges devient le 48e territoire habilité à expérimenter Territoires zéro chômeur de longue durée, indique l’association, mardi 24 janvier 2023. Cette habilitation doit être confirmée par un arrêté du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion. "D’autres dossiers de candidatures sont d’ores et déjà déposés auprès du Fonds d’expérimentation et leur instruction est en cours. Ceux qui auront reçu un avis favorable rejoindront les territoires habilités", précise l’association.