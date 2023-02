Apparue subitement fin novembre 2022, l’IA ChatGPT a bousculé en un temps record les acteurs de l’enseignement supérieur. À peine passée la première vague d’inquiétudes sur la possibilité pour les étudiants de s’en servir pour tricher, nombreux sont les interlocuteurs d’AEF info à pousser pour s’en emparer et en profiter pour remettre à plat les pratiques d’évaluation. En parallèle, le MESR a flairé une opportunité pour avancer sur la question de l’évolution des métiers et des compétences, chamboulés par les IA. Mais à quel rythme ? AEF info s’est penché sur le cas pratique du centre d’innovation pédagogique de l’université PSL : selon son directeur, Mattias Mano, "l’usage de ChatGPT va se généraliser dès que l’outil sera suffisamment stable", dit-il. "Et c’est là que nous allons devoir accompagner les enseignants, notamment sur 'l’acceptabilité' de l’outil."