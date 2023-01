En 2023, la Fondation pour la nature et l’homme n’interviendra plus comme association co-requérante de l’Affaire du siècle, annonce-t-elle dans un communiqué dressant ses perspectives de l’année, publié le 24 janvier 2023. Elle explique "recentrer son énergie" et "concentrer une grande partie de ses ressources sur les enjeux de durabilité liés au secteur agricole et alimentaire et à la préservation de la biodiversité". Une réorientation des priorités qui ne signifie pas que la FNH "se désolidarise" de l’Affaire du siècle, assure à AEF info sa directrice générale Stéphanie Clément-Grandcourt.