"Les membres du Bureau valident la feuille de route de l’Unédic […] pour l’année 2023", indique le régime paritaire dans une synthèse, diffusée lundi 23 janvier 2023. "Accompagner dans l’aide à la décision et conseiller les partenaires sociaux sur les grandes évolutions à venir", "assurer une gestion et un pilotage efficients du régime" et "assurer la coordination entre les différentes parties prenantes de l’assurance chômage", sont les trois missions assignées à l’Unédic.