Le ministre des Solidarités, au cours d’un échange avec la presse mardi 24 janvier 2023, a dressé un nouveau bilan de la politique de contrôle des Ehpad initiée en 2022. Rappelant les moyens supplémentaires accordés au cours des derniers mois, Jean-Christophe Combe annonce également le prochain lancement de nouvelles assises de la maltraitance et d’un plan formation pour les faisant fonction. À moyen terme, et dans la perspective des prochains PLF et PLFSS, le ministère va travailler avec Bercy sur la question du partage de la valeur au sein des Ehpad, ce afin de renforcer l’attractivité des métiers.