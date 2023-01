Arts et Métiers et l’université de Corse signent une convention de partenariat et ouvrent un bachelor de technologie

Arts et Métiers et l’université de Corse Pasquale Paoli ont signé une convention de partenariat d’une durée de 5 ans, le 13 septembre 2019, permettant l’intégration de Paoli Tech, école d’ingénieur interne, au sein du réseau "Arts et Métiers Partenaires". Présente en Corse depuis 2000, Arts et Métiers "souhaite mobiliser ses compétences au service du développement économique de la Corse, dans une logique d’aménagement du territoire"."Un bachelor de technologie sera créé, ouvert à un recrutement de bacheliers de la filière technologie STI2D et conduisant à des compétences de manager intermédiaire dans le domaine industriel", et "la formation d’ingénieurs de Paoli Tech sera ouverte aux étudiants Arts et Métiers titulaires d’un bachelor de technologie". Autres projets : le développement d’une offre de formation continue et des collaborations dans le domaine énergétique et la filière "bois".