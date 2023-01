Alors que l’obligation de la vaisselle réemployable pour la restauration sur place est en vigueur depuis le 1er janvier 2023 dans le cadre de la loi anti-gaspillage, Zero Waste Frabce constate qu’elle encore est "peu respectée". Après avoir visité près de 300 fast-foods, l’association envoie ce 24 janvier un courrier à Burger King, KFC, McDonald’s et Quick pour les interpeller sur ce "manquement de respect de la loi" et leur rappeler "l’urgence à sortir d’un modèle du tout jetable".