Comment apprendre à bien apprendre quelles que soient ses difficultés ? Des collèges audois testent Devoirs faits inclusifs, basés sur les sciences cognitives. "On peut avoir un élève qui en a besoin parce qu’il lui manque une base, un qui a une difficulté reconnue, un autre en phase de décrochage, un qui a un haut potentiel…", note Guillaume Laffitte, conseiller technique académique école inclusive, à AEF info le 23 janvier 2023. "On voit des effets sur les élèves et les personnels", observe Redha Benali. Son collège situé à Capendu (Aude) a aussi lancé une "classe cognitive" et un projet Erasmus+.