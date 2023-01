Les perspectives de poursuite des projets d’hybridation des formations dans l’enseignement supérieur, engagés en 2020 pendant le Covid, étaient le thème central du colloque national des 18 et 19 janvier 2023 au MESR. Le projet Hype 13 (12 établissements) s’est arrêté de fonctionner en tant que tel fin 2022, faute de budget. La balle est surtout dans le camp des établissements, disent en substance la Dgesip et le SGPI. Faut-il étendre les usages et comment ? Comment se donner du temps d’appropriation et d’analyse ? Comment décompter l’investissement pédagogique ? Autant de questions abordées par les participants.