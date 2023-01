L’ERC sélectionne 90 projets, dont 12 en France, dans le cadre du troisième et dernier cycle du deuxième appel Proof of Concept 2022, pour un total de 13,5 M€. Financement complémentaire de l’ERC, les PoC sont ouverts aux lauréats des autres appels ERC qui souhaitent explorer le potentiel commercial ou sociétal de leurs produits et reçoivent chacun à cette fin 150 000 €. Au total, 366 projets ont reçu un financement dans les différents cycles des Proof of concept 2022, dont 38 en France.