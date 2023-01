À l’occasion d’une conférence organisée mardi 24 janvier 2023 par l’Institut Montaigne, le ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a détaillé les axes de travail de la nouvelle génération de contrats de ville, déjà présentés aux élus lors du Congrès des maires. Investissement, emploi, émancipation et sécurité sont au programme et devraient également figurer parmi les thèmes du prochain comité interministériel des villes.