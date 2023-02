Face à un paysage universitaire dont certaines des "fractures" se sont "accentuées" depuis plus de dix ans, la Cour des comptes recommande au MESR, dans un rapport de février 2023 titré "Universités et territoires", de "renouveler les modalités de pilotage et d’allocation des moyens", afin qu’elles soient "mieux adaptées aux spécificités, aux besoins et aux ancrages territoriaux de chaque établissement". Elle préconise aussi une clarification du rôle des recteurs ESRI et souhaite, alors que les EPE sont voués à devenir des grands établissements, une redéfinition des contours de l’appellation "université".