En mars 2022, France Stratégie et la Dares publiaient une étude sur les métiers qui recruteront en 2030. Le 24 janvier 2023, une déclinaison régionalede ces résultats est publiée. Comme au plan national, les jeunes entrant sur le marché du travail en région seront moins nombreux que les seniors le quittant. L’Ouest et le Sud sont moins attractifs en début de carrière. Les tensions affectent moins le Centre, le Nord et l’Est, en raison de créations d’emploi plus faibles. Enfin,l’Île-de-France reste attractive malgré des départs nombreux de ses actifs en emploi vers les régions du sud.