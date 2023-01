Au fil des deux vagues de l’AMI CMA (compétences et métiers d’avenir), 136 dispositifs de formation ou diagnostics de besoins en formation ont été dotés d’une subvention d’État. Au total, près de 480 M€ ont été attribués, dont les deux tiers (318,6 M€) à des projets portés par des acteurs de l’ESR. Parmi ces derniers, les universités totalisent 80 % des montants avec 49 projets lauréats. Les établissements d’ESR situés en Auvergne Rhône-Alpes et Île-de-France se distinguent particulièrement dans cet AMI, ainsi que les projets centrés sur la santé numérique et l’intelligence artificielle.