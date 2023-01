Un rapport de l’Igas et de l’Inspection générale de l’Éducation, du sport et de la recherche sur l’évolution de la profession et de la formation infirmières est rendu public le 23 janvier 2023. Il analyse l’évolution de l’exercice professionnel, notamment les activités et compétences à faire évoluer, et l’impact de la réforme LMD de 2009 et de Parcoursup ainsi que les évolutions souhaitables de la formation. La mission suggère 18 évolutions à conduire après concertation, rappelant que la coopération entre professionnels de santé constitue "un enjeu fondamental".