"Dans le cadre du programme 'Urgence Ukraine', un programme intensif de FLE permet depuis le début 2023 à 347 nouveaux étudiants ukrainiens de bénéficier d’une formation linguistique avant leur poursuite d’études en France", annonce Campus France, le 24 janvier 2023. Ce programme bénéficie d’un financement de 2 M€ du MEAE et "offre aux bénéficiaires la prise en charge des frais de formation pour un apprentissage intensif de 8 mois en français langue étrangère, et l’aide au passage d’un diplôme d’étude en langue française". Les étudiants ont été sélectionnés après un appel à candidatures ouvert à l’automne 2022. "L’Île-de-France accueillera 38 % d’entre eux, soit 133 personnes", souligne l’agence. "Au total, 2 000 étudiants déplacés d’Ukraine ont été accueillis dans l’enseignement supérieur français et un peu plus de 1 500 ont bénéficié de cours de FLE", rappelle enfin Campus France. .