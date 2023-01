La Commission européenne organise du 23 janvier au 13 février 2023 une consultation publique sur la réforme de l’organisation du marché de l’électricité de l’UE qui vise à "mieux protéger les consommateurs contre une volatilité excessive des prix, soutenir leur accès à une énergie sûre à partir de sources propres et rendre le marché plus résilient". Cette réforme, réclamée depuis plusieurs années par la France, avait été annoncée par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen dans son discours annuel sur l’état de l’Union l’an dernier et été demandée par le Conseil européen (malgré les résistances de plusieurs pays, dont l’Allemagne). La Commission espère présenter une proposition législative au cours du "premier trimestre" 2023. L’un des enjeux pour la France sera la juste rémunération de son parc nucléaire.