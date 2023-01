Au Journal officiel du mardi 24 janvier 2023 pour la protection sociale

MESURE NOMINATIVE MINISTERE DES SOLIDARITES. Delphine Besson est nommée conseillère parlementaire au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, à compter du 16 janvier 2023. MINISTERE DE LA SANTE ET PREVENTION. Il est mis fin, à compter du 16 janvier 2023, aux fonctions de Sylvia Skoric, cheffe de cabinet du ministre de la santé et de la prévention....