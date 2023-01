Mona, c’est le nom du projet lancé mi-2022 par l’association Euro App Mobility pour former les référents mobilité au sein des CFA. Plus de 40 centres ont bénéficié de ce programme, indique l’association dans une communication en date du 20 janvier 2023. Et six groupes de travail ont été mis en place pour travailler sur les différents freins à la mobilité. Objectif : permettre aux apprentis de bénéficier d’une mobilité longue à l’étranger. Euro App Mobility espère convaincre d’autres CFA d’adhérer à la démarche.