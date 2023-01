L’association SNC lance une enquête sur les seniors au chômage

L’association SNC (Solidarités nouvelles face au chômage) lance une enquête sur les seniors au chômage, annonce-t-elle, dans une lettre diffusée jeudi 26 janvier 2023. "Réforme de l’assurance chômage, recul de l’âge de la retraite : il est temps d’entendre ce que les chercheurs d’emploi de plus de 50 ans ont à dire", explique l’association. Les personnes de 50 ans et plus sont invitées à témoigner jusqu’au 5 mars 2023. Cette enquête est menée via la plateforme Expressions, qui a déjà été mobilisée sur d’autres sujets par le passé, notamment sur les conséquences des réformes de l’assurance chômage.