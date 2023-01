Dans le cadre de la concertation, le MEN a proposé aux syndicats, le 24 janvier 2023, 2 scenarii pour la revalorisation socle afin de "redynamiser les carrières". L’un prolonge le gain indemnitaire aux hors classe et classe exceptionnelle au-delà de 25 ans de carrière, mais avec de moindres augmentations pour la classe normale, l’autre les exclut. Il propose aussi trois mesures : améliorer l’entrée dans la carrière pour les lauréats de concours avec une expérience professionnelle antérieure, augmenter le passage à la hors classe et la classe exceptionnelle, et mieux rémunérer les contractuels.