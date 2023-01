Depuis bientôt deux ans, l’École des arts et métiers utilise les services de la société de troc en ligne MyTrocPro, qui a développé pour elle, comme pour d’autres organisations, une plateforme dédiée, "TrocAuxArts". Le principe ? L’ensemble du personnel peut poster des petites annonces en ligne pour troquer du matériel ou des services d’un campus à l’autre. "Nous avons calculé que nous avions fait environ 200 000 euros d’économies depuis le lancement", indique à AEF info Coralie Gozet, responsable du service achats et commande publique. "Et en plus, cela crée des liens entre les gens."