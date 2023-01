"On ne proposera pas au conseil de surveillance de procéder à une troisième année de dérogation sur l’enrobage des semences de betteraves", annonce ce lundi 23 janvier au soir Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, quatre jours après l’arrêt de la CJUE empêchant les dérogations pour les néonicotinoïdes expressément interdits par le droit européen (lire sur AEF info). "La décision de la cour de justice est suffisamment puissante pour ne pas instabiliser encore plus le système", justifie-t-il. Le gouvernement poursuivra son plan pour trouver des alternatives et "couvrira le risque de perte lié à la jaunisse" le temps que celles-ci soient mises en place, ajoute-t-il. Il veillera en outre à ce qu’il n’y ait pas de "concurrence déloyale" avec les pays qui continueraient à utiliser ces néonicotinoïdes. Car la filière betteravière est un élément "absolument important" de la "souveraineté" de la France.