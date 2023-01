Franco-allemand : la "Déclaration de Metz" soutient les réseaux universitaires transfrontaliers d’Alsace et de Lorraine

À l'occasion de la Conférence de Metz sur la coopération franco-allemande le 7 juillet 2015 (avec plus de 350 participants des régions et Länder frontaliers), les secrétaires d’État aux affaires européennes Harlem Désir et Michael Roth ont signé une "Déclaration" qui salue les projets de coopération concrets entre les deux pays et prend de nouveaux engagements. Au-delà d’un soutien renouvelé à l’Université franco-allemande (basée à Sarrebruck, en Sarre), les autorités y encouragent les réseaux de coopération universitaire engagés ou renforcés ces dernières années en vue de "créer un espace scientifique sans frontières", s’agissant d’une part d’Eucor (la Confédération européenne des universités du Rhin supérieur) en Alsace et d’autre part du projet "UGR" (université de la Grande Région), en Lorraine. Leur vocation est soulignée lors d’une table-ronde (1) .