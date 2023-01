L'Opco Atlas lance son compte TikTok pour aider à l'orientation des 13-18 ans

Après l’ouverture en décembre dernier d’un compte Instagram dédié aux étudiants, d’une page Facebook pour les parents et d’un compte Pinterest pour le monde de l’éducation, l'opérateur de compétences Atlas a annoncé le 30 juin 2022 le lancement d’un compte TikTok pour les plus jeunes et les "adultes les plus connectés" : @orientationAtlas.