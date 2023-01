Après avoir rappelé lors de ses vœux à la presse ce 23 janvier 2023 qu’elle a "présenté le 10 janvier et ce matin en conseil des ministres" le projet pour l’avenir des retraites, Élisabeth Borne assure mesurer "pleinement ce que devoir travailler plus longtemps signifie", mais souligne que "ce sera progressif et qu’en 2026 on partira à 63 ans et en 2030 à 64 ans". Avant de rappeler : "Bien sûr, je n’ignore pas le mouvement social de la semaine dernière. En responsabilité avec le président de la République, avec le gouvernement, [l’objectif] est de trouver un chemin, d’entendre les Français et convaincre".