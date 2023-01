Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :la création par la Cnil d’un service de l’intelligence artificielle…... et la nomination d’un coordinateur national pour l’intelligence artificielle ;13 nouveaux lauréats pour le Quartier d'innovation urbaine Paris Rive gaucheles priorités de l’association Négawatt en termes de sobriété pour l’année 2023 ;l’annonce de projets d’autoconsommation collective en Auvergne Rhône Alpes ;Ademe investissement et Electra partenaires pour déployer des bornes de recharge ultra-rapides ;...