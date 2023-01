Retrouvez en bref quelques actualités intéressant le logement :La commission des finances du Sénat n’a pas adopté la PPL sur les collectivités et le logement ;La commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique s’est réunie pour la première fois ;Toulouse-III demande à l’État et au département de trouver une solution d’hébergement aux migrants mineurs ;La France et l’Allemagne s’engagent sur des initiatives communes en matière de logement ;L’outil "Sasha" permettra d’évaluer l’impact de la hausse des coûts des matériaux sur le prix de revient des opérations de construction.