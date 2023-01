Prolongeant la stratégie régionale des usages et des services numériques votée en décembre, le Centre - Val de Loire renouvelle lundi 23 janvier 2023 le conseil régional du numérique qu’il présente comme "une instance de dialogue et de participation". Rassemblant désormais, et pour trois ans, 47 membres issus de quatre collèges et provenant des six départements, cette nouvelle instance vise notamment à rendre le numérique régional "attractif, innovant, écologiquement responsable et au service des habitants et des territoires".