Il est communément admis que les enseignants français sont mal payés. Dans une analyse en deux volets pour AEF info, Bernard Toulemonde, ancien recteur, ancien directeur, inspecteur général honoraire, a voulu examiner cette affirmation de près, mais son analyse se heurte à une "réglementation variable et touffue à plaisir et à des zones grises mal connues". Au moment où ministère et syndicats enseignants discutent d’une revalorisation de salaires (lire sur AEF info), Bernard Toulemonde tente de répondre à deux questions. Dans cette dépêche, il interroge : quelles sont, au-delà du traitement principal, les rémunérations réelles des enseignants ? Dans une seconde dépêche qui sera publiée vendredi 27 janvier, l’ancien recteur examinera, au regard de ces rémunérations, quelles sont les obligations de service correspondantes.