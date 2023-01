À l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand du 22 janvier 2023, Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Madame Bettina Stark-Watzinger, ministre fédérale allemande de l’Éducation et de la Recherche, s’engagent à travailler ensemble au cours des prochaines années sur la mise en œuvre d’une série de "projets clés" dans les domaines des batteries de demain et de la recherche numérique. Elles entendent renouveler ensemble leur soutien à l’EIC ainsi qu’à l’initiative Eureka qui œuvre à la coopération public/privé en recherche.