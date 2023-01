Sur les 376 CFA ayant répondu à la nouvelle vague d’appel à projets lancé par l’Opco des entreprises de proximité en 2023, 238 ont vu leurs projets sélectionnés. Parmi les plus de 1 000 projets présentés, plus de la moitié seront soutenus par l’opérateur qui mobilise à cette fin 14 millions d’euros. Objectif : "investir dans des équipements digitaux et des matériels professionnels métiers afin d’assurer une formation au plus près de la réalité des entreprises et des pratiques de demain", indique l’Opco EP dans un communiqué publié le 23 janvier 2023.