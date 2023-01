Après l’échec de l’implantation d’un centre de R&D de TotalEnergies sur un terrain de l’Epaps début 2022, le groupe LVMH renonce à son tour à s’implanter à proximité du campus de l’X, lui préférant un autre terrain qui "coche plus de cases", précise-t-il à AEF info, le 23 janvier 2023. "Le Parc innovation était une option parmi d’autres", poursuit-il, en assurant que "cela ne remet pas en cause le partenariat de recherche développé avec l’École polytechnique". Une décision saluée par le collectif "Polytechnique n’est pas à vendre" et la Sphinx, association d’élèves et anciens élèves de l’X.