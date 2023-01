Actuel directeur des systèmes d'information (DSI) de l'Assurance maladie et ex-DSI de la Direction Générale des finances publiques, Alain Issarni est nommé président de NumSpot, lancée le 26 octobre 2022 par Docaposte, en tant que chef de file Dassault Systèmes, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires. L'ambition affichée de la structure est de proposer un cloud français souverain, notamment destinés aux acteurs publics et de santé. Il prendra ses fonctions le 1er février 2023