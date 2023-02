Le "collège-lycée expérimental" d’Hérouville-Saint-Clair ouvrait ses portes en 1982 avec l’ambition de développer un nouveau modèle éducatif, basé sur les principes d’autogestion et de liberté pédagogique. Interrogés par AEF info mi-janvier 2023, le CPE François-Michel Dupont et le chargé de direction Fabien Tesson expliquent comment, 40 ans après, ce fonctionnement reste plus que jamais d’actualité, que ce soit pour les organisations pédagogiques, la mobilisation des enseignants ou encore le climat scolaire. Selon eux, "c’est l’effet de structure qui permet la réussite des élèves".