"Nous sommes unis et déterminés à faire retirer ce projet de réforme des retraites", souligne le 23 janvier 2023 dans un communiqué l’intersyndicale (FSU, Sgen-CFDT, Fnec FP FO, Unsa-Éducation, CGT, Snalc, SUD-Éducation, SUD-recherche, Unef, Solidaires étudiants, Fage, MNL). Les organisations appellent à "une nouvelle journée de grèves et de manifestations interprofessionnelles le 31 janvier" (lire sur AEF info). Souhaitant que cette mobilisation soit "encore plus forte que celle du 19 janvier" (lire sur AEF info), les syndicats invitent les acteurs à "préparer des assemblées générales dans toutes les écoles, établissements et services pour discuter des poursuites" du mouvement. SUD-Éducation et la CGT souhaitent une grève reconductible. Les principaux motifs du rejet du projet portent sur l’âge de départ à la retraite et l’accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.