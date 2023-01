Le directeur du Cned de Toulouse est condamné à un an de sursis pour exhibitionnisme

Poursuivi pour "exhibition sexuelle devant mineurs" et "usage de stupéfiants", le directeur général du Cned de Toulouse est condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toulouse, ce 7 juillet 2022. Il lui est interdit d’avoir une activité en contact avec des mineurs pendant trois ans. Il fait aussi l’objet d’une obligation de soins et d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Pour rappel, début mai, le quarantenaire s’était exhibé lors d’un tournoi de foot (lire sur AEF info). Lors de l’audience, il a reconnu les faits et invoqué un syndrome de dépression et d’addiction depuis le confinement. Suspendu depuis mai, le fonctionnaire serait en arrêt maladie selon France Bleu Toulouse. Le rectorat de Toulouse attendait le jugement pour convoquer une commission disciplinaire, précise-t-il à AEF info.