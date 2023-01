Fermeture prolongée des établissements scolaires et manque d'accès à un enseignement de qualité ont "exacerbé la crise des apprentissages", alerte la présidente de l'Unicef France à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation du 24 janvier, dédiée aux filles et femmes afghanes. La pandémie Covid a "aggravé la crise mondiale de l'apprentissage, et montré les limites des dysfonctionnements des systèmes éducatifs", selon elle. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères rappelle "l'engagement de la France à contribuer à l'accès universel à une éducation de qualité".