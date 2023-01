L’agglomération du pays de Montbéliard a lancé jeudi 19 janvier 2023 un programme de "territoire intelligent et durable" pour développer "les services numériques de demain qui profiteront à tous ses habitants". Labellisée par la région Bourgogne Franche Comté dans le cadre d’un appel à projets, cette stratégie se décline en six axes et se concrétise par la mise en place de démonstrateurs ciblant notamment les déchets, les relations numériques avec les habitants ou encore la gouvernance des données. Des démonstrateurs susceptibles d’être généralisés sur le territoire en septembre 2023.