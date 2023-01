La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables se réunira mardi 24 janvier 2023 à partir de 17 heures. Elle sera présidée par Jean-Marc Zulesi (Renaissance) et composée des députés Pierre Cazeneuve (Renaissance), Éric Bothorel (Renaissance), Aude Luquet (Modem), tous trois rapporteurs, et de Pierre Meurin (RN), Jérôme Nury (LR) et Maxime Laisney (LFI). Pour le Sénat, siégeront Patrick Chauvet (Union centriste), Laurence Garnier (LR), Hervé Gillé (SER), Nadège Havet (RDPI), Didier Mandelli (LR), Franck Montaugé (SER) et Sophie Primas (LR). Sept députés et sept sénateurs suppléants seront également présents. Tous devront s’accorder sur le texte en cherchant une majorité à droite, sans perdre les députés socialistes (lire sur AEF info).