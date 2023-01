Renoncer à l’apprentissage de la technologie en classe de 6e est "un coup porté contre les bases de la voie technologique", porteuse de réussite "depuis le collège jusqu’aux niveaux les plus élevés de formation universitaire", indique l’Adiut dans un communiqué de presse, le 23 janvier 2023. Le MENJ a annoncé le 12 janvier que l’heure de soutien pour les élèves de 6e en mathématiques et en français se ferait sur l’heure de technologie. L’Adiut y voit "un contresens majeur" et alerte sur les enjeux de réindustrialisation de la France.